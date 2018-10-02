«АвтоВАЗ»: В октябре линия LADA Granta будет работать по субботам

Вчера, 16:10

Отечественный производитель «АвтоВАЗ» объявил, что в октябре линия LADA Granta будет работать по субботам. Помимо дополнительных смен на линии нового семейства, предусмотрены сверхурочные часы в будние дни для линии B0.

Напомним, что линия B0 выпускает автомобили Renault Logan, Renault Sandero, Nissan Almera, LADA XRAY, LADA Largus. Ранее режим работы был шестидневным в две смены, а с этого месяца будет введен пятидневный график работы со сверхурочным временем: 70 минут.

Сергей Зайцев, глава профсоюза «АвтоВАЗ», отметил, что четыре субботы октября станут рабочими для линии LADA Granta, на которой собирают не только автомобили семейства, но и модели Datsun.

Сергей Зайцев не уточнил масштабы производства нового семейства LADA Granta , однако заверил в большой популярности модели. Ранее производитель уже вводил дополнительные смены из-за заказов коммерческой службы. Отмечается, что за дополнительное рабочее время предусмотрена двойная плата.