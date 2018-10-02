На видео показали первый водородный спорткар LMPH2G

Вчера, 16:09

В сети опубликовали видеоролик с демонстрацией первого спорткара с водородной силовой установкой. Видео принадлежит организаторам марафона «24 часа Ле-Мана», а первую модель серии LMP1 назвали LMPH2G.

Основой для LMPH2G стала платформа, которую разработала фирма Green GT. Отметим, что эти же эксперты создали прототип спорткара H2 Speed с водородной силовой установкой совместно с Pininfarina.

Организаторы «24 часа Ле-Мана» опубликовали видео ролик, где не просто показали внешность спорткара LMPH2G, а устроили заезд на автодроме Спа-Франкоршам. На данный момент нет официальной информации о характеристиках первого водородного спорткара.

По предварительным данным LMPH2G оснащен четырьмя водородными электромоторами, которые в сумме выдают до 653 «лошадей». За сколько спорткар способен разогнаться до первой «сотни» также не известно, однако ожидается, что максимальная скорость модели составил 300 км/ч.