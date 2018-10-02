Skoda показала предвестника новой генерации Skoda Rapid

Сегодня, 10:49

Чешская марка Skoda показала предвестника новой генерации Rapid – концептуальный Vision RS. Автомобиль станет воплощением нового стиля «заряженных» и спортивных моделей автопроизводителя.

Дебют Skoda Vision RS пройдет в рамках автошоу в Париже уже 2 октября. Концептуальная модель является предвестником лифтбека в новой генерации Rapid. При создании специалисты сделали упор на аэродинамику модели.

В результате оптика Skoda Vision RS стала ниже, была улучшена обтекаемость колесных арок, а спойлер и диффузор получили оптимизацию, за счет чего концепт-кар получил выдающие характеристики аэродинамики. Кроме того, в глаза бросаются 20-дюймовые диски, подсветка решетки радиатора и новый дизайн бамперов.

В салоне предвестник Skoda Rapid не получил инноваций. При этом концепт является гибридом с отдачей в 245 л. с. Под капотом установлен турбомотор объемом 1,5 литра производительностью 150 л. с. и электродвигатель, который генерирует 102 л. с.

При максимальной скорости в 210 км/ч Skoda Vision RS способен разогнаться до первой «сотни» за 7,1 с. Батареи мощностью 13 кВт/ч обеспечивают 70 км хода. На данный момент нет информации о серийном производстве модели.