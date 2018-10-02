Немцы создали из Rolls-Royce Cullinan бронированный лимузин

Сегодня, 05:00

Разработчики из немецкого тюнинг-ателье Klassen представили свое новое творение. Тюнеры преобразовали британский кроссовер Rolls-Royce Cullinan в удлиненный бронированный лимузин.

Новый лимузин снабдили удлиненной колесной базой и бронированной обшивкой, благодаря которой автомобиль может выдержать обстрел из снайперских винтовок и автоматов Калашников. После доработок лимузин Rolls-Royce Cullinan стал длиннее на 6, 357 м. Помимо всего этого, инженеры предлагают за доплату для лимузина перегородку между водительским креслом и задними пассажирами, панорамную крышу, усиленную броню, мультимедийную установку, аудиосистему Bang & Olufsen и фоновую подсветку.

Технические параметры Rolls-Royce Cullinan тюнеры из Klassen решили не трогать. Подкапотное пространство машины занимает 12-цилиндровый 6,75-литровый турбоагрегат с отдачей 571 л.с. Он работает в тандеме с 8-позиционной АКПП.