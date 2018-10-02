17 марок в России во второй половине сентября сменили прайс на свои машины

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В России, как и обещали аналитики, продолжается подорожание транспорта. Накануне эксперты установили, что только за вторую половину сентября текущего года 17 марок пересмотрели свои прайсы в РФ. Некоторые производители повысили ценники сразу не несколько моделей.

К примеру, у Renault в России подорожали Logan, Sandero, Kaptur и Duster. Все они прибавили в цене не менее 10 000 рублей. Автомобили немецкой марки Audi в РФ подорожали на 25-330 тысяч рублей. Это коснулось 18 моделей премиального бренда. Баварцы повысят прайс на 9 моделей BMW в России с 1 октября. Эти машины подорожают на 20-150 тысяч рублей.

Все автомобили Jeep подорожали в России на 15-250 тысяч рублей. Почти весь модельный ряд Mitsubishi в стране прибавил в стоимости 10-30 тысяч рублей. Только Pajero остался при прежнем ценнике. Немцы сделали на 10-40 тысяч рублей дороже модели Volkswagen Amarok, Polo и Teramont. Универсалы VW Caddy и Caddy Maxi в некоторых версиях стали дешевле на 7 000 рублей.

У KIA подорожали Optima и Sorento Prime. Они прибавили в цене 20-30 тысяч рублей. Стоимость кроссовера Geely Atlas в России выросла на 20 000 рублей. Fiat Fullback стал дороже на 33-47 тысяч рублей. Changan CS35 подорожал на 160-185 тысяч рублей.