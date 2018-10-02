Концептуальная модель беспилотной маршрутки КАМАЗ «Шатл» прошла тесты в «Сколково»

Сегодня, 06:00

Мировая премьера инновационного маршрутного такси от концерна КАМАЗ, получившего название «Шатл», прошла ещё в 2016 году на Московском Международном Автосалоне. Над разработкой совместно с Камским автомобильным заводом трудились исследователи из НАМИ.

Первые испытания беспилотной маршрутки прошли на территории центра «Сколково» в Москве. Автомобиль пользуется сверхскоростной 5G сетью, которую специально для исследований установили на базе научного городка. Эксперты добавили, что для эксплуатации такого автотранспорта вполне хватает и 4G сети – это может существенно расширить географию использования «Шатла».

Концептуальная модель новинки собрана из композитного базальтового каркаса, а также высококачественных пластиковых кузовов. Все части кузова склеены между собой, с целью повышения надежности автомобиля. При длине в 4,6 и высоте 2,5 метров, маршрутка может вместить 12 пассажиров: 6 посадочных мест в салоне (одно из которых будет у оператора микроавтобуса на первых этапах эксплуатации) – а также 6 стоячих мест.

Во время тестов «Шатл» разгонялся до 20 км/ч при заявленной максимальной скорости в 110 км/ч, проехав, таким образом, чуть более полукилометра и при этом совершив несколько поворотов и разворотов. Конечная и начальная точки маршрута будут задаваться через специальное приложение на смартфоне, или через специальную панель, находящуюся внутри салона беспилотного микроавтобуса.