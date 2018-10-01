В РФ приехал Toyota Fortuner TRD за 2 886 000 рублей

Вчера, 21:00

В РФ открылся прием заказов на особый японский внедорожник Toyota Fortuner, который доработали инженеры ателье TRD. Спецверсия внедорожника стоит от 2 886 000 рублей.

В основу Toyota Fortuner TRD легла архитектура Toyota Fortuner Elegance. Автомобиль оснастили переработанной подвеской, облегченными колесными дисками, которые обуты во вседорожные покрышки. Внешне машина отличается агрессивными бамперами, переделанной решеткой радиатора с логотипом TRD, черной обводкой противотуманных фар и задних осветителей. Под капотом Toyota TRD разместился 4-цилиндровый турбированный дизельный мотор объемом 2,8 литра с отдачей 177 л.с. Машину снабдили полноприводным механизмом.

В перечне опций стоит отметить светодиодные фары, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего обзора и мультимедийный комплекс с 7-дюймовым сенсорным монитором. Еще для Toyota TRD предусмотрен «зимний» пакет дополнений, в который вошли дополнительный отопитель салона и механизмы, обогревающие руль, боковые зеркала и передние кресла.