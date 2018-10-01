Suzuki представила кроссовер Future-S за 450 000 рублей

Вчера, 17:31

Японская компания Suzuki совместно со своим индийским подразделением Maruti Suzuki представила концепт нового компактного кроссовера Future-S. Бюджетный внедорожник появится на индийском рынке уже в следующем году.

По заявлению компании Maruti, новый кроссовер станет самым дешевым представителем марки Suzuki в Индии, а также будет сочетать в себе маневренность и хорошую динамику с одной стороны и оригинальный, эксцентричный дизайн – с другой. Судя по представленному прототипу, Future-S построен на основании легковой платформы Heartect, а длина его составляет не более 4 метров. Ограниченные габаритные размеры необходимы для сохранения различных налоговых льгот, предоставляемых Индией для автомобилей такого типа.

Кроссовер получил 1,2-литровый мотор и передний привод. В дальнейшем предполагается установка дизельного двигателя. Из ярких элементов дизайна сильнее всего запоминается необычная головная оптика, массивная радиаторная решетка, а так же брутальные крупные колесные арки.

Стоимость Suzuki Future-S будет равна 500 тыс. индийских рупий (450 тыс. рублей по текущему курсу). Компакт-кросс призван составить конкуренцию ещё более дешевому (241 тыс. рублей) «псевдокроссe» Renault Kwid, и, в отличие от своего французского «собрата» автомобиль Suzuki будет являться настоящим внедорожником не только внешне, но и по факту.