Озвучены российские цены на Volkswagen Tiguan Offroad

Вчера, 19:00

Немецкий концерн Volkswagen сообщил о российских ценах на вседорожную версию своего кроссовера Volkswagen Tiguan под названием Offroad. Ранее новинку представили в рамках Московского автосалона.

Новый кроссовер получил пересмотренные бамперы, черные внешние зеркала, 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, светодиодные фары и спойлер над задней дверью. В интерьере новинки следует выделить тканевую отделку, а также резиновые коврики с логотипами серии и металлические накладки на педали.

Под капотом Volkswagen Tiguan Offroad разместился 2-литровый турбированный дизельный двигатель с производительностью 150 «лошадок». Кроме него предусматривается 2-литровый турбоагрегат с отдачей 180 «лошадок». Они запускаются при помощи МКПП и 7-скоростным «роботом» DSG с системой полного привода. В список оснащения вошли электронная панель приборов, мультимедийная установка с 8-дюймовым дисплеем, камера заднего обзора, парктроники и электропривод двери багажного отсека.