Новый BMW 3 Series полностью рассекретили до премьеры

Вчера, 18:00

В сеть утекли фотографии нового баварского премиального седана BMW 3 Series в кузове G20. Официальная презентация новинка пройдет 2 октября текущего года на Парижском мотор-шоу.

На представленных фото заметно, что седан оснастили другой оптикой головного света, пересмотренными задними осветителями, переработанными бамперами. На вид автомобиль стал больше, чем его предшественник. В салоне установлены полностью цифровая панель приборов, огромный сенсорный дисплей мультимедийной установки, другое рулевое колесо и видоизмененные спортивные сиденья.

На момент выпуска новинка будет иметь топовую версию BMW M340i. Под капотом авто разместится 6-цилиндровый 3-литровый двигатель, выдающий 365 «лошадок». Мотор функционирует в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией с передне- и полноприводными механизмами.

Новинка обзаведется переделанной подвеской, благодаря которой обеспечивается работа автомобиля вместе с ходом пружин. BMW 3 Series станет первым серийным авто от BMW со специальными «умными» амортизаторами.