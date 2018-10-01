Новый Mercedes-Benz SL выйдет в 2020 году

Вчера, 17:15

Со сменой поколений модель Mercedes-Benz SL увеличится в размерах и получит мягкую крышу вместо жесткого верха.

Немецкие машиностроители начали разработку следующей генерации Mercedes-Benz SL, которая станет восьмой для этого автомобиля. Презентация транспортного средства состоится в 2020 году. Уже сейчас известно, что новинка станет на конвейер в Зиндельфингене (Германия).

Mercedes-Benz SL нового поколения построят на том же шасси, которое ляжет в основу суперкара AMG GT следующей генерации. Оба автомобиля станут крупнее, но легче предшественников.

Новая платформа Mercedes-Benz SL, по словам разработчиков, даст им больше свободы при проектировании новинки. Машина станет еще роскошнее, и получит посадочную формулу 2+2. Ходят слухи, что у Mercedes-Benz SL появятся версии с гибридными силовыми установками, производительность которых составит от 400 до 600 л.с. Предполагается, что автомобиль получит новую 9-АКПП, а также систему полуавтономного управления.

К слову, ранее стало известно, что немцы отказались от родстера Mercedes-Benz SLC. Автомобиль больше не будет выпускаться, и не получит новое поколение. Причина такого решения не озвучивается.