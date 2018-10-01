Новый Porsche 911 GT3 RS показал, как надо ездить по грунту

Вчера, 17:14

В Сети появилось видео, которое доказывает, что трековые машины способны на большее. Речь идет о заезде нового Porsche 911 GT3 RS по грунтовой дороге. Ролик показан на канал Jack Lumber на сайте YouTube.

Porsche 911 GT3 RS является экстремальным автомобилем, одним из ярчайших представителей своего класса. Машина представляет собой доработанную версию стандартного «911-го», получившую развитую и агрессивную «аэродинамику».

Судя по видеоролику, Porsche 911 GT3 RS вполне неплохо чувствует себя на грунтовой дороге. И это при том, что немцы не рассчитывали на то, что кто-то будет использовать их детище на бездорожье, и проектировали его для езды по хорошему асфальтному покрытию.

Напомним, недавно Porsche 911 GT3 RS отличился на Нюрбургринге. Автомобиль преодолел легендарную немецкую трассу менее чем за 7 минут.

Движущей силой модели Porsche 911 GT3 RS является мотор 4.0 производительностью 513 л.с. Первую «сотню» автомобиль набирает за 3,2 с. Спорткар способен разогнаться до 312 км/ч.