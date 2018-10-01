Компания Continental сделает электромобили эффективнее

Вчера, 15:38

Эксперты компании Continental создали технологию, которая позволяет соблюдать эффективный температурный режим в электромобиле, а также в машинах с ДВС. Систему представили в Ханчжоу на конференции Future Mobility Conference 2018.

Те, кто владеют электромобилями, сталкивались с понижением их эффективности в холода и жару. Эти машины тратят намного больше энергии, когда охлаждают или обогревают салон, от чего снижается их запас хода. По статистике, в 10-градусный мороз, эффективность батарей электрокара снижается приблизительно на 40%.

В компании Continental создана технология Thermal Management. Она позволяет эффективно распределять потоки воздуха в машине только там, где это необходимо. Система может использоваться не только в салоне, а и в моторном отсеке, так как она предотвращает переохлаждение или перегрев аккумуляторов. Кроме того, технология применима в автомобилях с ДВС, так как сокращает время прогрева двигателя, тем самым сокращая расход топлива и снижая вред экологии.

Технология Thermal Management от Continental представляет собой систему из многопортовых клапанов, водяных помп, датчиков температуры и контуров теплопроводных магистралей. Производство новинки уже налажено в Китае. До рынка она доберется к концу следующего года.