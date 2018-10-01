В Париже представят новый гибридный кроссовер KIA Sportage

Вчера, 14:54

Южнокорейский автогигант на Парижском мотор-шоу презентует публике гибридную версию нового поколения KIA Sportage. Внедорожник станет «мягким» гибридом.

По сравнению с предыдущим поколением кроссовера, обновленный Sportage получил модифицированную головную оптику и задние LED-фонари. Помимо этого, кроссу заменили оба бампера и установили мощную радиаторную решетку. Оснащение салона паркетника практически не поменялось: появилось многофункциональное рулевое колесо, а также новый мультимедийный комплекс с большим 8-дюймовым сенсорным экраном.

Под капотом Sportage 2019 модельного года оборудован 2,0-литровым турбированным дизельным двигателем, работающим в паре со стартер-генератором мощностью в 14 л.с. Электрическая силовая установка питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 0,46 кВт/ч. По схеме «мягкий гибрид» электромотор будет лишь помогать ДВС приводить автомобиль в движение – разгонять или поддерживать скорость самостоятельно из-за маленькой мощности он не способен. Такой тип гибрида позволяет увеличить динамику автомобиля, а также снижает потребление топлива примерно на 15%.

На российском рынке новый кроссовер KIA Sportage появится не позднее осени этого года, стоимость паркетника будет варьироваться от 17 300 евро за базовую комплектацию до 29 900 евро за версию Sportage GT Line (1 314 380 – 2 271 674 рублей).