Ущерб от ДТП с машиной Смолова оценили в 58 611 рублей

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Для оценки ущерба на место происшествия выезжали эксперты. Машина снесла 8 секций забора.

1 августа произошло ДТП на пересечении улиц Вишняковой и Ставропольской в Краснодаре. Иномарка известного российского футболиста Федора Смолова влетела в дорожное ограждение.

После ДТП был вызван эвакуатор. Сам виновник аварии покинул место происшествия. Эксперты департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара установили, что в результате аварии повреждения получили 8 секций забора. Ущерб оценен в 58 611 рублей.

Напомним, ранее Федор Смолов признался, что именно он управлял иномаркой в момент ДТП в Краснодаре. Общественность считает, что спортсмен мог быть нетрезв, и покинул место происшествия, чтобы скрыть это.