В Россию привезли обновленные KIA Rio и Sorento Prime

Сегодня, 17:04

На российский авторынок выходят обновленные KIA Rio и KIA Sorento Prime. Обе корейские модели подверглись косметическим изменениям и уже продаются в отечественных автосалонах.

Внешность корейского седана KIA Rio немного преобразилась, а также автомобиль оборудовали новой функцией. KIA Rio Luxe оснастили глянцевой решеткой радиатора с объемными ячейками. KIA Rio Prestige и KIA Rio Premium оборудовали круиз-контролем. Такая же функция имеется и в KIA Rio X-Line.

Экстерьер рестайлингового KIA Sorento Prime не изменился, но кроссовер обзавелся проекционным экраном, который выводит на ветровое стекло данные автомобиля, навигационную информацию и данные о функционировании круиз-контроля. Такая опция предлагается только для модификаций Premium и GT Line.

В KIA Sorento Prime Prestige инженеры бренда улучшили климат-контроль, что позволяет самостоятельно активировать обогрев руля и сидений в зависимости от заданной температуры. Помимо всего установка наделена способностью включать вентиляционную систему, предназначенную для передних кресел. Кроме всего KIA Rio и KIA Sorento Prime получили новый оттенок кузова Metal Stream.