Соцсети: Высокие зарплаты «убьют» российский автопром

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Автомобилисты нашли связь между зарплатой жителей России и их машинами. По их мнению, в случае увеличения средней зарплаты до 60 000 рублей, россияне перестанут ездить на отечественных автомобилях.

В соцсетях появилось любопытное обсуждение российского автопрома. Один автомобилист написал, что заметил интересную особенность: в больших городах россияне чаще всего покупают автомобили иностранного производства, в то время как в регионах автолюбители предпочитают ездить на LADA и УАЗ. Исходя из этого, пользователь сделал вывод, что приобрести машину подороже жители некрупных городов не могут из-за недостатка средств.

Средняя зарплата в Москве и Санкт-Петербурге составляет 60 000 рублей, а в целом по России – 30 000 рублей. Согласно данным аналитиков, доля продаж иномарок в двух «столицах» превышает 90%. Таким образом, в соцсетях сделали вывод, что в случае увеличения средней зарплаты во всей стране до уровня Москвы и Петербурга российский автопром «погибнет».

Всем известно, что спрос формирует предложение, поэтому если россияне перестанут покупать отечественные автомобили, их просто перестанут производить. Таким образом в соцсетях сделали вывод, что высокие зарплаты «убьют» российский автопром.

Справедливости ради стоит отметить, что не все пользователи согласились с мнением автора. Некоторые россияне в комментариях отметили, что недоверие к автомобилям отечественных производителей вызывает прежде всего качество их сборки, которое не может конкурировать с иномарками.

«Отечественному автопрому вредит отечественный автопром», - написал один из пользователей соцсети.

Также некоторые отметили, что если бы снизились пошлины на ввозимые авто, то россияне с зарплатой в 30 000 рублей без проблем пересели бы на иномарки.