Федор Смолов признался в совершении ДТП в Краснодаре

Сегодня, 14:45

Российский футболист угодил на эксклюзивной иномарке в забор, после чего покинул место происшествия, за что может лишиться водительских прав. Общественность полагает, что спортсмен на момент инцидента был пьян, и сбежал, чтобы скрыть свою нетрезвость.

Ночью 1 августа автомобиль BMW M5 First Edition под управлением российского футболиста Федора Смолова врезался в дорожное ограждение. Накануне спортсмен признался в том, что именно он управлял машиной во время ДТП.

Уточним, что после ДТП Федор Смолов покинул место происшествие. Общественность убеждена, что футболист управлял автомобилем в нетрезвом виде, и сбежал после аварии для того, чтобы скрыть свое состояние, дабы не отягощать положение. В интернете появился видеоролик, на 27 секунде которого в правом верхнем углу кадра можно увидеть момент аварии.

В любом случае, Смолова привлекут к ответственности. За оставление места ДТП футболиста могут лишить водительских прав. По факту происшествия ведется разбирательство. BMW M5 First Edition представляет собой лимитированную версию седана. Для России баварцы выделили всего 20 таких машин, и одна из них принадлежит Смолову. Стоимость автомобиля составляет 8,9 млн рублей.

Седан BMW M5 First Edition оснащается бензиновым агрегатом 4.4 с двумя турбинами. Его производительность составляет 600 л.с. Мотор комплектуется автоматической трансмиссией.