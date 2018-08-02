Во Владимире ВАЗ-2110 врезалась в "ГАЗель"

Сегодня, 13:40

Сегодня утром во Владимире произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2110 врезался в «ГАЗель», которая развозила хлебобулочную продукцию.

Авария случилась недалеко от площади Фрунзе. Как сообщают свидетели ДТП, молодые люди в салоне ВАЗ-2110 находились в состоянии алкогольного опьянения и имели браслеты из ночного клуба.

На место аварии прибыли медики, оказавши первую помощь чиновникам ДТП. Никто из молодых людей тяжелых овечий не получил. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства происшествия.