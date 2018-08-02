Названы сроки начала продаж флагманского кроссовера FAW Besturn T77

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Китайские машиностроители готовят к выходу на рынок товарное воплощение концептуального паркетника, представленного весной текущего года в Пекине. Накануне в Сети была впервые показана серийная версия авто. Кроме того, стало известно, когда начнется ее реализация.

Минувшей весной в рамках Пекинского мотор-шоу дебютировал шоу-кар FAW Besturn T-Concept. Машина со смелой внешностью и современным оснащением получила дорогу на массовый рынок, и в Сети появилась первая визуализация, демонстрирующая товарную вариацию концепта.

Серийный кроссовер получил название FAW Besturn T77. Машина похожа на свой концепт, но выглядит несколько скромнее. При этом, она, как и свой прототип, получила вдавленную радиаторную решетку. Новинка станет флагманским кроссовером Besturn. На данный момент «топовое» место в линейке SUV бренда занимает модель X80.

Пока не ясно, какие размеры получил FAW Besturn T77. Напомним, габариты шоу-кара T-Concept составляют 4528х1929х1669 мм при колесной базе в 2710 мм. Ожидается, что машину оснастят бензиновым мотором 1.5 с нагнетателем. Полный привод автомобиль скорее всего не получит. Продажи флагмана FAW Besturn T77 начнутся осенью текущего года. Согласно слухам, стоимость машины составит от 130 000 юаней (1 190 000 рублей). Нынешний флагман X80 продается минимум за 123 800 юаней (1 133 000 рублей).