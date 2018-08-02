В Муроме иномарка сбила 14-летнего подростка

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Мальчик катался на самокате, и оказался под колесами автомобиля на нерегулируемом перекрестке. Подробности инцидента озвучило МЧС.

В пресс-центре ГУ МЧС РФ по Владимирской области, сообщение о ДТП поступило на пульт спасателей 1 августа в 14:25. Наезд на подростка произошел на пересечении улиц Льва Толстого и Октябрьской.

Предварительная версия случившегося гласит, что несчастный случай произошел из-за невнимательности водителя иномарки. Предполагается, что он не заметил ребенка на перекрестке с неработающим светофором, и допустил наезд на него.

Уточним, что автомобилем KIA Rio управлял 31-летний горожанин. Под колесами его иномарки оказался ученик 33-й школы. Мальчик получил перелом ноги, и был госпитализирован в ближайшее медучреждение Мурома. По факту инцидента ведется разбирательство.