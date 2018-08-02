Серийный BMW X7 полностью рассекречен до премьеры

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Баварские машиностроители не спешат с презентацией нового флагмана, но им не удалось уберечь патентную документацию на автомобиль от рассекречивания.

Бразильский ресурс Allthecars получил доступ к патентной документации на флагманский вседорожник BMW X7. Журналисты показали визуализации машины, которые полностью рассекречивают ее внешний вид. Судя оп изображениям, новинка похожа на новый BMW X5.

BMW X7 как и X5 имеет большую радиаторную решетку, однако оптика у «семерки» заметно уже. Флагман получил сдержанно выглядящие бамперы. Спереди имеется хромированная планка, «уходящая» в воздухозаборники.

Стоит сказать, что флагман BMW X7 и в профиль выглядит сдержанно, не имеет каких-либо «мускулистых» выштамповок. При этом нельзя не обратить внимание на длину вседорожника, а также на большие задние двери, делающие комфортнее доступ к третьему ряду кресел. Задние узкие осветители BMW X7 соединены хромированной планкой. Автомобиль получил разнесенные по бокам выхлопные патрубки. Машина обзавелась панорамной крышей и небольшой дополнительной застекленной областью над третьим рядом кресел.

Силовую линейку флагмана BMW X7 представят турбированная «шестерка» 3.0 отдачей 355 л.с./450 Нм, а также дважды турбированный агрегат 4.4 V8 производительностью 456 л.с./650 Нм. По некоторым данным, в России машина может появиться с дизельными агрегатами 3.0 261 л.с./620 Нм и М50d 3.0 394 л.с./760 нм.