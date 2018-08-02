Аферисты из ДПС выманили у правонарушительницы 20 000 рублей

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Вольский межрайонный прокурор подписал обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили против двоих сотрудников дорожно-патрульной службы. По словам правоохранителей, один из них обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения, второго обвинили в пособничестве первому.

Согласно информации, полученной от следователей, 29 апреля работник ДПС обманул 49-летнюю женщину, которая проживает в городе Вольске. Отмечается, что женщина скралась после совершения ДТП. За сумму в 20 000 рублей полицейский обещал освободить женщину от административной ответственности. Женщина перечислила необходимые средства на банковскую карту второго инспектора ДПС. Однако решение по делу о ДТП раньше принял другой сотрудник ДПС.

Межрайонная прокуратура контролировала расследование по уголовному производству, открытому по данному факту. После подписания обвинительного заключения, дело было направлено в суд. Пресс-центр ГУ МВД по Саратовской области проинформировал, что сотрудники ДПС уволены из рядов МВД за правонарушение, которое порочит честь сотрудников внутренних дел.