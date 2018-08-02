В Малайзию приедет переработанный Geely Atlas

Сегодня, 10:15

Бренд Proton, подконтрольный китайской компании Geely готовится выпустить в продажу переработанный кроссовер Geely Atlas. Недавно на просторах интернета появились новые фото машины.

Стоит напомнить, марку Proton китайцы купили еще в прошлом году. Следовательно, в Geely решили выпустить свой кроссовер Geely Atlas под новым брендом.

При просмотре фото, выложенных в сеть, новый Geely Atlas от Proton обзавелся обновленной решеткой радиатора с эмблемой Proton и немного доработанными фарами. Салон кроссовера совсем не изменился.

Подкапотное пространство Geely Atlas для Малайзии занимает 1,8-литровый турбодвигатель с производительностью в 184 лошадиные силы. Агрегат приводится в действие 6-диапазонной «механикой» и 6-секционной роботизированной КПП с системами переднего и полного привода. На малайзийский авторынок новинка выйдет в сентябре нынешнего года.