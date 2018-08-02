В Новочеркасске изменится дорожное движение в районе ТРЦ «Батон»

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Реорганизационные мероприятия пройдут в столице Донского казачества в связи с открытием нового торгово-развлекательного комплекса.

СМИ Новочеркасска предупреждают автомобилистов о проведении работ по реорганизации дорожного движения на проспекте Баклановском от улицы Ященко до улицы Сарматской. Они начнутся 2 августа, а завершатся 10 числа того же месяца.

На вышеназванных участках сделают новую дорожную разметку и установят несколько знаков. Кроме того, здесь в скором будущем заработают светофорные объекты. Все работы согласованы комиссией по безопасности дорожного движения.

Реорганизация дорожного движения необходима из-за открытия ТРЦ «Батон». Этот торгово-развлекательный комплекс должен заработать в течение нынешнего месяца.