Новый Volkswagen T-Cross засветился без камуфляжа

Сегодня, 20:00

Специалисты немецкого автоконцерна Volkswagen начали тестировать свой новый небольшой кроссовер Volkswagen T-Cross. Недавно на просторах интернета появились фотографии новинки без камуфляжа.

На фото можно заметить, что серийный кроссовер оснастят переделанным передним бампером, переработанной оптикой и задними фонарями, которые объединены пластиковой вставкой. Также у авто можно заметить поддельные выхлопные патрубки, размещенные в заднем бампере.

В основу кроссовера Volkswagen T-Cross легло шасси MQB, на котором построили хэтчбек Volkswagen Polo. Размеры кроссовера составили 4107X1750X1558 мм, а длина колесной базы равна 2 563 миллиметрам.

Под капот новинка получила турбомоторы объемом 1,0 литра с мощностью в 95 и 115 «лошадок». Также автомобиль обустроили 1,5-литровым турбодвигателем с отдачей 150 л.с. Еще авто оснащено 95-сильным дизелем объемом 1,6 литра. Позже в продаже появится версия с подзаряжаемым гибридом. Агрегаты приводятся в действие МКПП на 5 и 6 скоростей, «роботом DSG7 с 7 ступенями. На рынке новинка появится в начале 2019 года, а выпускаться автомобиль будет в Испании. За новый Volkswagen T-Cross автолюбители заплатят от 17 000 до 22 000 евро, что равно от 1 249 000 до 1 617 000 рублей по нынешнему курсу.