Электрокары Tesla обзаведутся режимом "вечеринки"

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В обозримом будущем американские электрокары Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model 3 обзаведутся режимом Party & Camper mode. Такой информацией поделился глава знаменитого производителя электромобилей Илон Маск в своем профиле в социальной сети Twitter.

Благодаря этому режиму в салоне автомобиля можно поддерживать необходимую температуру и обеспечивать питание мультимедийного комплекса в течение двух суток. В настоящее время данными функциями станет обладать Tesla Model S.

Кроме внедрения новых опций, инженеры Tesla готовятся обновить салон своих электромобилей. Согласно инсайдерской информации, конструкторы бренда разработают единый стиль для всех салонов своих электрокаров.

Отмечается, что еще в прошлом году пресс-центр Tesla поделился информацией, что инженеры позволят собственникам машин Tesla оставлять включенным климат-контроль, даже когда автомобиль находится в состоянии покоя. Следовательно, обладатели электрокаров с режимом «вечеринки» смогут выехать на природу с палаткой, насладиться приемлемой температурой и возможностью подзарядки смартфона.