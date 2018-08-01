Мотоцикл «Кортеж» выйдет под советским брендом «Иж»

Сегодня, 19:23

В сети появились свежие подробности о мотоцикле «Кортеж». Примечательно, что транспортное средство выйдет под известным в советский период брендом «Иж».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал журналистам о мотоцикле «Кортеж». Известно, что байк поступит в розничную продажу не ранее 2019 года. Мотоцикл будет продаваться в России и за рубежом.

Транспортное средство не будет выпускаться под маркой Aurus, как автомобили проекта «Кортеж». Вместо этого байк выпустят под брендом «Иж», которым владеет концерн «Калашников», входящий в «Ростех».

Будет ли экстерьер мотоцикла выполнен в стилистике автомобилей, пока неизвестно. Однако Чемезов рассказал, что в нем точно применят дизайнерские и технические решения от линейки Aurus.

Напомним, проект «Кортеж» предусматривает разработку для первых лиц РФ роскошных транспортных средств. В линейку войдут лимузин, седан, минивэн, кроссовер и мотоцикл сопровождения. Машины будут выпускаться под брендом Aurus и получат названия в честь Кремлевских башен. Презентация автомобилей состоится в рамках Московского автосалона в конце августа.