Jeep назвал рублевые цены на кроссовер Jeep Compass нового поколения

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Новая генерация вседорожника приедет в Россию с бензиновым мотором, и будет продаваться в РФ только в полноприводном исполнении. По словам экспертов, автомобиль дороже, чем его конкуренты на отечественном рынке.

Только сейчас новый Jeep Compass появится в России, невзирая на то, что был представлен еще два года назад. Автомобиль выпускается в нескольких странах, и для РФ будет поставляться из Мексики. Основой для машины послужила «тележка» FCA Small Wide 4×4. При габаритах 4394х2033х1644 мм вседорожник имеет колесную базу размером 2636 мм.

Кроссовер Jeep Compass появится в России в сборках Longitude, Limited и Trailhawk. Первые два получили дорожный просвет в 190 мм, а клиренс последней равен 216 мм, так как она предназначена для бездорожья.

Силовая линейка Jeep Compass нового поколения в России представлена одним бензиновым агрегатом 2.4 Tigershark с четырьмя цилиндрами. В версиях Longitude и Limited его производительность равна 150 л.с./229 Нм. В Trailhawk его мощность составляет 175 л.с./237 Нм. Для двигателя предусмотрены 9-АКПП и полный привод.

Стоимость Jeep Compass Longitude в России составляет 1 999 000 рублей. За Limited придется выложить 2 199 000 рублей. Версия Trailhawk получила ценник 2 299 000 рублей.

Новый Jeep Compass получил современные системы безопасности и решения для комфорта. Версия Trailhawk оснащается внедорожной подвеской, а также металлической защитой раздаточной коробки, АКПП и бензобака.