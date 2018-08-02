Новый флагманский электрокар Mercedes-Benz EQ S показали на шпионских фото

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Премиальный немецкий бренд Mercedes-Benz вывел на тесты большой люксовый электромобиль, который призван стать флагманом электрической модельной линейки EQ. Шпионские фото тестового прототипа новинки опубликовали уже в сети.

Дебют указанного электромобиля, который назовут Mercedes-Benz EQ S, пройдет в 2020 году. Просмотрев фотоснимки можно заключить, что у электрического авто имеются короткие передние и задние свесы, ниспадающая линия крыши, большие передние двери и обширное лобовое стекло.

Отмечается, что флагманский Mercedes-Benz EQ S может получит несколько стилистических наработок, которые позволят отличить электрокар от седана Mercedes-Benz S-Class. Прототип, скрытый под камуфляжной пленкой, выпущен на тесты в кузове универсал, но это может быть поддельный элемент. Существует вероятность, что серийная версия будет представлена как четырехдверное купе.

Первым серийным электрокаром марки станет кроссовер Mercedes-Benz EQ C, премьера которого состоится в октябре нынешнего года на автосалоне в Париже. Авто обзавелось двумя моторами с отдачей в 408 «лошадок». Машина берет разгон до первой «сотни» за 5,0 секунд.