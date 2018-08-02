Составлен ТОП-10 наиболее популярных иномарок с пробегом в РФ

Сегодня, 05:00

За шесть месяцев текущего года российские продажи подержанных легковых автомобилей иностранной сборки составили 1 820 000 экземпляров, что на 4,7% выше результатов годичной давности. Такой информацией поделились специалисты «АВТОСТАТ».

Первенство в рейтинге по-прежнему остается за Ford Focus, который за указанный период разошелся тиражом в 63 200 единиц, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Второе место досталось Toyota Corolla (49 700 штук, +2,3%). ТОП-3 замыкает Hyundai Solaris (44 100 ед., +24,1%).

В ТОП-5 вошли KIA Rio (39 100 шт., +31,1%) и Toyota Camry (37 300 ед., +6,3%). Первая десятка наиболее популярных автомобилей с пробегом представлена Renault Logan (35 800 шт., +8,1%), Chevrolet Niva (33 700 ед., +4,9%), Opel Astra (30 000 шт., +2,1%), Daewoo Nexia (29 100 ед., -4,4%) и Volkswagen Passat (25 700 шт., -3,1%).