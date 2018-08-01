В Смоленске из-за ДТП на перекрестке образовалась огромная пробка

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Сегодня, 1 августа, в Смоленске произошла дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Тенишевой-Шевченко-Крупской-Кирова. Данная авария послужила причиной образования огромной дорожной пробке.

На просторах интернета появилась фотографии с места ДТП. По слова автора фото, в этом месте начался транспортный коллапс. Ряд других автолюбителей отметили, что движение по улице Кирова осложнено от СГАФКСТ. По Крупской улице транспортное сообщение затрудняется от торгового центра «Европа».

Очевидцы оставили ряд комментариев под опубликованным фотоснимком. Один из автолюбителей отметил, что со стороны физов длится хвост уже от банка «Русский стандарт». Другой автолюбитель рассказал, что с Рославльского и до торгового центра «Европа» тянется дорожный затор. Сообщается, что столкновение авто случилось фактически перед светофором.