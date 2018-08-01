Renault представила обновлённый бюджетный кросс-хэтч Renault Kwid

Сегодня, 16:22

Французы готовят рестайлинговую модель к продажам, и показали ее официальные фотографии.

На данный момент кросс-хэтч Renault Kwid предлагается только на индийском и бразильском рынках. Основой для автомобиля послужила платформа CMF-A. С рестайлингом модель получила пересмотренную серебристую радиаторную решетку, а также надпись с названием модели на защитных накладках задних дверей.

Мультимедийная система обновленного Renault Kwid претерпела модернизацию. Внутренние дверные ручки автомобиля стали хромированными. Кресла машины получили иную обивку. Также в салоне появилась USB-розетка. Задний диван новинки получил преднатяжители ремней безопасности. Максимальная сборка Climber предусматривает наличие центрального подлокотника между задними креслами. Кроме того, в списке оснащения обновленного Kwid появилась камера заднего вида со статической разметкой.

Силовую линейку кросс-хэтча Renault Kwid представляют атмосферные установки 0.8 и 1.0 мощностью 54 и 68 л.с. соответственно. Агрегаты сочетается с 5-МКПП и РКПП. Машина существует только в моноприводном исполнении.

Сроки начала продаж рестайлингового Renault Kwid пока не озвучиваются, однако известно, что он будет стоить от 266 700 до 459 500 рупий (от 245 000 до 419 000 рублей).