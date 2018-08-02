Skoda предлагает скидки до 240 000 рублей на свои модели в августе

Сегодня, 06:00

Чешский бренд Skoda, подконтрольный концерну Volkswagen, продлил действие специальных условий на покупку своих моделей. Такой информацией поделился пресс-центр российского филиала автопроизводителя.

В августе текущего года выгода при покупке Skoda Superb достигнет 225 000 рублей, а при приобретении полноприводного Skoda Yeti россияне смогут сэкономить до 240 000 рублей. Для любителей Skoda Octavia предлагается скидка до 145 800 рублей. Купив Skoda Rapid, можно получить выгоду в 145 800 рублей.

Действие особых условий, предусмотренных программами утилизации, трейд-ин и DasWeltAuto, продолжает распространяться на август нынешнего года. Выгода при покупке Skoda Kodiaq по этим программам будет составлять 100 000 и 110 000 рублей. Если же российский гражданин изъявит желание приобрести Skoda Yeti, задействовав данные схемы, то он сможет сэкономить от 85 000 до 100 000 рублей. При покупке Skoda Rapid, Skoda Superb и Skoda Octavia экономия достигнет 40 000-50 000 рублей.

Спецусловия по автомобильному кредитованию для россиян начнутся с 1 августа. Покупателям предложат ставку от 7,9% по кредитному проекту Simply Clever с остаточным взносом и обратным выкупом при покупке Skoda Kodiaq. Первый платеж составит 30% от стоимости. При покупке Skoda Rapid, Octavia и Yeti первый взнос составит 30% и ставка будет равна 8,9%. Такие же условия доступны и для Skoda Superb. При обычном кредите Skoda Rapid, Octavia и Yeti россиянам предложат ставку в 8,9% при первом взносе в 30%.