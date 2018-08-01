В Мордовии 14-летний подросток разбился на мотоцикле, подаренном ему неделю назад

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14-летний житель села Новое Акшино ехал вместе с 15-летней подружкой, за жизнь которой сейчас борются медики.

Ночью 31 июля недалеко от села Конопать на территории Старошагайского района на мотоцикле разбились двое подростков. Водитель байка, 14-летний мальчик, погиб на месте. Его 15-летняя пассажирка получила тяжелые травмы, из-за которых оказалась в реанимации.

По словам односельчан погибшего, подросток управлял мотоциклом без прав и шлема. Мальчик допустил серьезное превышение скорости, в результате чего утратит управление байком, после чего оказался в кювете. Местные жители говорят, что мотоциклист ударился виском, и скончался практически сразу после аварии.

1 августа состоялись похороны погибшего подростка. Односельчане рассказали, что мальчик был тихим и добрым, его никогда не замечали в сомнительных компаниях. Воспитывался парень матерью-телятницей и отцом-механизатором. Родители неделю назад купили сыну мотоцикл «ИЖ Юпитер-3», и эта покупка стала роковой.