Автовор-рекордсмен: Ульяновец обворовал 20 авто, еще 8 – находясь под следствием‍

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Молодой горожанин настолько увлекся своим «делом», что даже под следствием продолжал обворовывать автомобили.

Полицейским Ульяновска удалось задержать двух молодых мужчин, которые подозреваются в совершении серии автокраж. Один из задержанных является 22-летним местным жителем, который уже имеет несколько судимостей. По данным стражей порядка, он совершил не менее 20 краж в Заволжье.

Региональное УМВД сообщило, что подозреваемый вместе со своим 26-летним подельником уже будучи под следствием продолжал воровать. В общей сложности 22-летнего горожанина могут обвинить в 28 автокражах.

Чаще всего два злоумышленника воровали автомобильные аккумуляторы, которые потом сбывали, а полученные от продаж деньги практически сразу тратились.

По факту краж проводятся проверки в рамках возбужденных уголовных дел. Подозреваемым запрещено выезжать из города.