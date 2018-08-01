Эксперты подвели итоги июля для российского авторынка

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Аналитики из «АВТОСТАТ» подвели итоги июля 2018 года. Согласно информации, предоставленной экспертами, ни одна модель не покинула авторынок, 5 новых авто появились в продаже, на 9 машин можно оформить предзаказ и на 8 моделей известны цены и дата старта продаж.

С начала июля текущего года на рынок вышел обновленный седан Ford Mondeo, обустроенный новыми системами безопасности и интеллектуальными водительскими ассистентами. Цена на машину не изменилась. Кроме того, начались продажи Ford Mondeo в спецверсии Business Edition, обладающий повышенным комфортом и новыми премиальными опциями. Такая машина обойдется в 1 758 000 рублей. На рынок также вышла ограниченное издание корейского кроссовера Hyundai Creta, количество которого достигло 1800 штук. За него придется отдать 1 115 900 рублей. В середине прошлого месяца начались продажи обновленного кроссовера Jeep Cherokee, который стоит 2 255 000 рублей. В конце месяца в продажу поступили рестайлинговые Renault Logan и Renault Sandero, за которые придется выложить от 544 000 рублей.

Среди новинок, доступных для заказа стоит отметить спорткупе BMW M2 Competition, BMW X5 (4 590 000 рублей), Infiniti QX50 (2 799 000 рублей), Jaguar I-Pace (от 5 825 000 рублей), Lexus ES (от 2 580 000 рублей), хэтчбек Mercedes-Benz A-Class (1 760 000 рублей), Toyota Hilux (от 2 699 000 рублей) и Volvo XC90 (от 5 469 000 рублей).