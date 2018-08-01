В Липецке смертельное ДТП с мотоциклом попало на видео с уличных камер

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Вечером 31 июля в Липецке произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. В результате инцидента погиб один человек.

Вчера на улице Гагарина в 21:30 мотоциклист потерял управление и на высокой скорости врезался в бетонные ограждения, которые установили на дороге из-за ремонтных работ. Дорожная авария была зафиксирована на городских камерах видеонаблюдения. Отмечается, что на байке сидело два человека. Один из них получил ранения, из-за которых скончался. Второй находится в тяжелом состоянии и доставлен в лечебное заведение.

На место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые начали следственные действия для установления обстоятельств и причин происшествия.