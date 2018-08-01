Доля продаж авто с АКПП в России с начала 2018 года превысила 55%

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Отечественные аналитики отмечают рекордные показатели спроса на транспорт с АКПП в РФ.

В России наблюдается постепенный рост продаж машин с автоматической трансмиссией. Аналитики установили, что за январь-июнь текущего года жители РФ приобрели порядка 440 000 авто с АКПП, что на 55,5% больше, чем машин с механической коробкой передач, проданных за тот же период.

Аналитики подчеркивают, что рост спроса на машины с автоматической трансмиссией в России наблюдается последние три года. Эксперты уточняют, что к АКПП относятся также РКПП и вариаторы.

Также специалисты уточнили, что за январь-текущего года продажи машин с автоматической трансмиссией в России в сравнении с первым полугодием минувшего года выросли на 1,5%.