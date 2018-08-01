В Липецке перенастроят «самый щедрый к пешеходам» светофор

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Дело в том, что светофор работает некорректно. Он дает пешеходам на пересечение дороги больше времени, чем должен.

На видеохостинге YouTube появилось видео с работой сломанного светофора в Липецке. Регулировщик, установленный на переходе на ул. Терешковой возле «Звездного», дает пешеходам целую 81 секунду на пересечение проезжей части. После этого светофор начинает «скидывать» по 10 секунд вместо одной.

Из-за некорректной работы светофор получил прозвище «самого щедрого к пешеходам». Власти Липецка пояснили, что регулировщик вышел из строя.

Ни один светофор в городе не дает столько времени для пешеходов. Неисправную аппаратуру пообещали перенастроить в ближайшее время.