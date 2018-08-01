Две улицы в центре Москвы перекроют в ночь на 5 августа из-за съемок фильма

Сегодня, 11:51

Такие меры будут предприняты в столице ради кинематографа. Подробности озвучены представителями Инфо-центра транспортного комплекса города.

В Москве из-за съемок кинофильма будет ограничено движение на двух участках Центрального административного округа города. Инфо-центр транспортного комплекса столицы сообщил, что перекрытию подлежат Орликов переулок от улицы Каланчевской до Садового кольца, а также улица Каланчевской от Проектируемого проулка до Орликова Переулка к Садовому кольцу.

Уточняется, что ограничение вступит в силу в 22:00 4 августа. Движение транспорта на перекрытых участках возобновится 5 августа в 06:00.

Автомобилистов призывают заблаговременно продумать маршруты, по которым они будут двигаться в объезд перекрытых участков. Пока нет подробностей о том, какой именно фильм будет сниматься в центре столицы.