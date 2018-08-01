Модели KIA и Hyundai стали самыми популярными иномарками в РФ в 2018 году

Сегодня, 13:07

Продажи иномарок на российском рынке заметно выросли. По итогам за первые полгода было реализовано на 15,8% автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым продаваемым автомобилем стал KIA Rio. Его продажи составили 47 тысяч 245 экземпляров, а это на 5,8% больше, чем в 2017 году.

Следующим в рейтинге идет автомобиль, чьи продажи выросли на 36,4%. Это Hyundai Creta с показателем в 32 тысячи 174 проданных автомобиля. Третьим по популярности среди иномарок идет Hyundai Solaris. А вот его продажи наоборот сократились на 25,3% и составили 29 тысяч 221 экземпляр.

В пятерку лидеров также вошли Volkswagen Polo и Renault Duster с показателями 25 тысяч 394 (+25%) и 19 тысяч 28 (+3,8%) автомобилей соответственно.