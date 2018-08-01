Renault начинает в РФ продажи спецверсии кроссовера Renault Kaptur Play

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В интернете появилась креативная реклама паркетника, который выйдет на отечественный рынок ограниченным тиражом.

Французские машиностроители выпустили для России рекламное видео, посвященное новой лимитированной спецверсии кроссовера Renault Kaptur, получившей название Play. Производитель в июле заявил, что начнет ее реализацию в РФ, и теперь дан старт ее продаж.

Главным достоинством Renault Kaptur Play можно считать мультимедийную установку на платформе «Яндекс.Авто». Она обеспечивает комфортное пользование разнообразными сервисами, которые визуализируются на экране информационно-развлекательного комплекса.

В рекламном ролике модель Renault Kaptur Play колесит по современному мегаполису, но под русскую народную песню «Вдоль по Питерской». Так задумали в агентстве Slava, и эту концепцию поддержал Франсиско Идальго-Маркес, директор по маркетингу компании Renault Россия.

Renault Kaptur Play предлагается минимум за 1 114 990 рублей. По умолчанию автомобиль имеет красный кузов и черную, либо бежевую крышу. По заказу машина доступна еще с одиннадцатью цветовыми решениями. Для кросса предусмотрены новые колесные диски Maldives на 17 дюймов. Интерьер новинки имеет элементы с красными акцентами и прострочкой. За дополнительную плату паркетник оснащается климатической установкой, противотуманными светодиодными огнями и так далее.