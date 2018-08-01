Opel представил новый дизайн своих будущих автомобилей

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Немецкий бренд Opel, подконтрольный французскому концерну PSA Group, обнародовал на просторах интернета тизерные изображения прототипа GT X Experimental, который призван показать новую дизайнерскую концепцию марки. После того, как PSA Group приобрел Opel, эта первые сведения о будущем внешнем оформлении авто.

На опубликованных в сети фотографиях заметна только передняя часть машины. При просмотре фото можно увидеть, что под покрывалом скрывается электрический кросс-хэтчбек, о чем свидетельствует декоративная панель, установленная вместо радиаторной решетки, и бампер, исполненный из неокрашенного пластика. Вероятно, таким автомобилем может стать новый Opel Corsa.

Также концепт GT X Experimental обзавелся оригинальными светодиодными фарами, которые соединили с радиаторной решеткой. Данный элемент назвали Vizor.

Стоит напомнить, что новый Opel Corsa, который получил бензиновые и дизельные моторы, выйдет в 2019 году. В 2020 году в продаже появится электрическая версия Opel Corsa.