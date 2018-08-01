«Резиновый» ВАЗ с толпой мужчин высмеяли ростовчане

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31 июля в Ростове-на-Дону был замечен ВАЗ, в котором умудрились вместиться сразу 7 человек. Снимок «резинового» автомобиля ростовчане опубликовали в сети.

Видимо, люди куда-то спешили, и даже страх встретиться сотрудниками ГИБДД не помешало им осуществить задуманное. Люди, ехавшие прямо за ВАЗом, сделали снимок автомобиля и выложили в социальной сети. Под фотографией уже бурно обсуждают эту ситуацию.

Причем некоторые просто посмеялись, но нашлись и такие, кто высказался, что для такого автомобиля не очень то и много людей в нем расположилось, можно было и больше.