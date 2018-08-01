Рассекречен обновленный седан Chery Arrizo 5

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Автопроизводитель Chery разработал обновление для седана Arrizo 5, который получил новое имя – Arrizo EX. В сети появились снимки ресталинговой версии, рассекретившие внешность модели.

Помимо нового названия Chery Arrizo EX получил также ряд внешних доработок, однако они не слишком кардинальные. Специалисты бренда установят на ресталинговую версию седана модифицированные бамперы, а также другую решетку радиатора.

В сети оказались патентные изображения Chery Arrizo 5, однако снимков салона нет. При этом автоэксперты уверены, что в интерьере установят больший экран комплекса мультимедиа, дефлекторы обдува и блок управления системой кондиционирования получат новый дизайн.

Что касается линейки двигателей, то седан Chery Arrizo EX будет оснащен старым мотором: атмосферником 1.5 SQRE4T15B, который генерирует до 116 «лошадей».