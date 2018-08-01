В сеть попали первые фото кросс-версии седана Renault Logan Stepway

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В сеть утекли фотографии внедорожной модификации французского седана Renault Logan. Новый автомобиль увидели в Тольятти в ходе прохождения дорожных тестов.

Сообщается, что новинку окрестят Renault Logan Stepway. Новый Renault Logan Stepway обзаведется пластиковым защитным обвесом и 195-миллиметровым дорожным просветом. Кроме того, машину могут обустроить переработанными бамперами, на которых появятся хромированные вставки.

Под капотом вседорожного седана Renault Logan Stepway разместится бензиновый мотор объемом 1,6 литра, который работает в паре с вариатором. Новинку представят на Московском автосалоне в конце августа, а первоначально новый Renault Logan Stepway будет ориентирован на российского потребителя. Массовая сборка авто будет осуществляться на «АвтоВАЗ». Интересно, что компания рассматривает выход новинки на другие рынки.