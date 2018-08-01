В Пензе на Богданова произошло ДТП: Иномарка сбила пенсионерку‍

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Вчера в Пензе произошло ДТП. В результате аварии пострадала женщина пенсионного возраста.

31 августа около 17:30 на улице Богданова водитель иномарки Chevrolet Klan сбил пожилую женщину. Стало известно, что водитель 1986 года рождения сбил женщину напротив дома №56.

Пострадавшую пенсионерку 1941 года рождения сразу же доставили в больницу. Медики сообщают, что ее привезли с многочисленными ушибами и иными телесными повреждениями. В настоящее время делом занялись сотрудники ГИБДД. Возбуждено уголовное дело.