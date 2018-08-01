Новый кроссовер Seat Tarraco дебютирует в Испании 18 сентября‍

Сегодня, 08:28

Автопроизводитель Seat разработал новый кроссовер в семиместном исполнении Tarraco. Официальная презентация новинки состоится 18 сентября, однако компания предоставила некоторые характеристики внедорожника.

По предварительным данным, в основу Seat Tarraco легла архитектура MQB. Автопроизводитель намерен представить в линейке силовых установок несколько бензиновых и дизельных двигателей. В качестве трансмиссии будут предложены и МКПП и АКПП.

Seat Tarraco в базе получит переднеприводное исполнение, однако в качестве опции можно будет установить полный привод. Сборкой нового кроссовера, который официально представят 18 сентября, будет заниматься немецкий завод в Вольфсбурге.

Дебют Seat Tarraco пройдет в Таррагоне, который находится на побережье Средиземного моря в Испании. Примечательно, что ранее город назывался Тарракон, и именно это название использовал автопроизводитель как имя новинки.