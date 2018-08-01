Брюнетка из Воронежа покорила сеть зажигательным танцем у авто

Сегодня, 08:17

Жительница Воронежа присоединилась к популярному челленджу «In My Feelings» и записала зажигательный танец у автомобиля, который затем она выложила в сеть. Это видео собрало уже 10 тысяч просмотров.

Суть этого флешмоба заключается в том, чтобы выйти из движущейся машины и начать танцевать под песню Drake «In My Feelings». Этот челлендж очень быстро разлетелся по миру, и Юлия Золотухина не осталась в стороне.

По хэштегу #InMyFeelingsChallenge в популярной социальной сети Instagram можно найти уже более 400 тысяч видео с подобными танцами. А клип на популярную песню собрал уже свыше 5 миллионов просмотров.